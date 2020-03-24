صحة الوفاق: تواصل أعمال تجهيز الموقع الثالث لعزل حالات كورونا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق تواصل أعمال تجهيز الموقع الثالث لعزل الحالات التي قد تتأكد إصابتها بفيروس كورونـا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن الشركة المتعاقد معها لتجهيز موقع للعزل الصحي داخل مدينة زليتن تواصل أعمال الإنشاء والتجهيز، موضحة أن مقر العزل الجاري تجهيزه بالمدينة يعد ثالث موقعٍ للعزل الصحي يجري تجهيزه بعد موقع قاعدة معيتيقة بطرابلس وموقع مركز زوارة للعزل الصحي.

وأوضحت الوزارة أن السعة السريرية لغرف العزل والعناية داخل الموقع الجديد تبلغ سبعة عشر سريرًا، كما يحوي الموقع مخزن للمستلزمات الطبية ومختبر طبي وغرفة تعقيم وغرف للأطباء والتمريض ومطبخ للعاملين وآخر لإعداد الوجبات للمرضى، ودورات مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء.