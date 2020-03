أخبار ليبيا24- خاص ناقش آمر منطقة طبرق العسكرية رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لمجابهة كورونا اللواء هاشم بورقعة مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والصحية في المدينة الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا. وأبدى بورقعة خلال اجتماع أمس الإثنين عدد من الملاحظات حول دور الأجهزة الأمنية في ضبط الشارع أثناء حظر التجول وإغلاق كل المحال التجارية تطبيقاً لقانون حظر التجول. […]

