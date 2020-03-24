اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الثلاثاء مع وزير الصحة رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا أحميد بن عمر بحضور النائب أيمن سيف النصر رئيس لجنة البيئة والصحة بمجلس النواب الموازي، و15 طبيباً من كبار الأطباء والأخصائيين.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس استعراض أوضاع المستشفيات العامة والمصحات والمستشفيات الميدانية وما اتخذ من استعدادات في القطاع الصحي بشكل عام لمواجهة مخاطر وتداعيات وباء كورونا المستجد ( كوفيد -19)، في إطار الاستراتيجية العامة والخطة الوطنية للاستجابة التي وضعتها وزارة الصحة بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

واستمع السراج لآراء وأفكار الخبراء المختصين، كما أطلع على التجهيزات التي تم توفيرها وتنفيذها حتى الآن وتشمل أجهزة التشخيص المخبرية ومواقع العزل والحجر الصحي، وترتيبات المتابعة الدقيقة للمستجدات محليا ودوليا.