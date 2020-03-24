الشارف يبحث مع عقوب استعدادات وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا

بحث عضو مجلس النواب أحمد الشارف أمس مع وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، التحديات التي تواجه الوزارة في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم ودول الجوار.

وحسب مقر مجلس النواب فقد أطلع عقوب الشارف على عمل الوزارة بهذا الصدد، والاستعدادات التي قامت بها للوقاية من هذا الوباء والتصدي له والحفاظ على سلامة المواطنين .

هذا كما تم بحث احتياجات المنطقة الجنوبية من أدوية ومستلزمات طبية خاصة جهاز الكشف عن فيروس كورونا بشكل عاجل، حيث أكد عقوب أن المستلزمات الطبية ستصل الجنوب الليبي خلال يومين، بالإضافة إلى توفير جهاز للكشف عن فيروس كورونا للمنطقة الجنوبية خلال الأسبوع المقبل.

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