وزارة العمل تنجز مرتبات شهري يناير وفبراير

أشاد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العمل والتأهيل سليمان حبريشة بدور موظفي القسم المالي لما بذلوه من جهود مكثفة لإنجاز مرتبات موظفي الوزارة على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.

وقال حبريشة إنه تم إنجاز مرتبات شهري يناير وفبراير للعام الحالي 2020 لتكون متاحة أمام العملاء بالمصارف التجارية ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وكانت الوزارة قد دعت أعضاء المجلس والسلامة المهنية لاجتماع غير عادي سيعقد اليوم بمقر الوزارة لاتخاذ تدابير احترازية لمواجهة خطر فيروس كورونا في بيئات العمل، بالإضافة إلى تعزيز تعليمات عمل خاصة بالخصوص لتجنب العدوى بين الموظفين للمحافظة على سلامتهم والسلامة العامة.

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