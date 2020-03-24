الوطني لمكافحة الأمراض: حالة الاشتباه بكورونا من مستشفى الجميل نتائجها “سالبة”

أخبار ليبيا24

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء أن نتائج تحاليل حالة الاشتباه بكورونا في مستشفى الجميل كانت سالبة.

وأوضح المركز في بيانه الذي رقمه بـ (13) بشأن حالات اشتباه بفيروس كورونا أن المركز تسلم الثلاثاء بلاغا بوجود حالة اشتباه واحدة من مستشفى الجميل.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه بعد فحص العينة مختبريا تبين أن الحالة سالبة وخالية تماما من فيروس كورونا المستجد

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء أن نتائج تحاليل حالة الاشتباه بكورونا في مستشفى تيجي كانت سالبة.

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