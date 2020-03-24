مكافحة الأمراض: حالة الاشتباه بـ “فيروس كورونا” في مستشفى الجميل “سالبة”

طرابلس-العنوان

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، أن نتائج تحاليل حالة الاشتباه بفيروس كورونا التي في مستشفى الجميل كانت سالبة.

وأوضح المركز في بيان بشأن حالات اشتباه بفيروس كورونا، بأنه تسلم الثلاثاء بلاغا يؤكد وجود حالة اشتباه واحدة داخل مستشفى الجميل.

وأضاف المركز أنه بعد فحص العينة مختبريا تبين أن الحالة سالبة وخالية تماما من فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض كان قد أكد صباح اليوم بأن نتائج تحاليل حالة الاشتباه بفيروس كورونا في مستشفى تيجي الواقع بالجبل الغربي كانت سالبة.