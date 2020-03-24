أعلنت شعبة الإعلام الحربي إغلاق معبر مساعد البري إغلاقا تاما من قبل الوحدات العسكرية باللواء 106 مُجحفل.

وبثت شعبة الإعلام الحربي مقطعا مصورا قالت إنه يظهر إغلاق معبر مساعد البري إغلاقا تاما ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن الوحدات العسكرية باللواء تعمل على تنظيم حركة السيارات المُحمّلةِ بالبضائع بعد أن قامت بتعقيمها تحت إشراف الفريق الطبي المصاحب للوحدات باللواء 106 مُجحفل .