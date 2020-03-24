العريبي: الحكومة على اتم الاستعداد من الجانب الصحي لمجابهة وباء كورونا

أكد الناطق باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي استعداد الحكومة التام لمجابهة فيروس كورونا، وأن القطاع الصحي أخذ كل الاحتياطات اللازمة في حال وصول الفيروس إلى ليبيا.

العريبي وفي إيجاز أمس قال إنه قد تم دعم كل المستشفيات بالمعدات الطبية الضرورية التي يحتاجها الأطباء والأطباء المساعدون، إلى جانب توفر كل الأدوية التي حددتها منظمة الصحة العالمية والمتعلقة بهذا الفيروس.

هذا كما أكد العريبي أن الحكومة لن تتردد إبدا في الإعلان عن حالات الاشتباه أو الإصابات إن وجدت؛ لأن خطورة الفيروس لا تتحمل إخفاء الحقيقة.

الناطق باسم الحكومة الليبية قال إن كل الجهات الممولة بنسبة 100% من الحكومة الليبية قد استلمت مرتبات شهري يناير وفبراير لهذه السنة، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتنصل من التزاماتها المالية.

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