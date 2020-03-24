وزير الداخلية يُصدر تعليمات جديدة بشأن الخطة الاحترازية لمنع وصول فيروس “كورونا” المستجد إلى ليبيا

بنغازي 24 مارس 2020 (وال)- أصدر معالي وزير الداخلية الليبية المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة بشأن الخطة الاحترازية؛ لمنع وصول فيروس “كورونا” المستجد إلى ليبيا.

هذا وتضمنت تعليمات معالي الوزير الجديدة؛ استثناء جزئي لمحلات المواد الغذائية الصغيرة فقط من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بشكل يومي؛ طيلة فترة سريان القرار رقم (339) سنة 2020 م، بشأن حظر التجول حظرًا تامًا طيلة 24 ساعة، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 م، حتى يوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2020 م، على أن تقوم المحلات التجارية المشار إليها؛ بتزويد مخزونها بما يكفي الأيام العشرة المقبلة طيلة آخر يوم في الحظر الجزئي الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020 م، من الساعة السادسة صباحًا حتى السادسة مساء، بما يضمن عدم تحرك أية مركبة آلية في اليوم الذي يليه.

وتشمل تعليمات معالي الوزير؛ اقتصار الشراء من هذه المحال التجارية؛ دون استخدام وسائل النقل للمواطنين للتنقل من منطقة إلى أخرى، والاكتفاء بشراء الأشياء الضرورية خلال الساعتين الممنوحتين من أقرب محل ممكن من مقر السكن.

وكلفت اللجنة العليا لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد، جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، بمتابعة الأسعار خلال عمل المحلات التجارية في هاتين الساعتين الممنوحتين.

ويأتي هذا البلاغ ضمن المنشورات التي أعلنت اللجنة أنها ستبثها تباعًا، للتعامل مع قرار فرض حظر التجول كُليًا. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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