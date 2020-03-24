بلدية أجدابيا والكتيبة 166 تبحثان آلية استمرار تنفيذ حظر التجول

أجدابيا 24 مارس 2020 (وال)- عقد بمقر كتيبة 166 صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع طارئ ضم رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا أمبارك المنفي، وآمر الكتيبة 166 النقيب أحمد الطبولي، ومدير والشؤون المالية علي معتوق، ومدير مكتب المدير زيدان الحداد.

هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية استمرار تنفيذ قرار حظر التجول في المدينة، وآلية استثناء بعض القطاعات الهامة التي تقدم خدمات عاجلة وضرورية للمواطن بشكل مُباشر، كالشركة العامة للكهرباء، وشركة الخدمات العامة، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وهيأة السلامة الوطنية، وصندوق موازنة الأسعار، ومكتب الزكاة من حظر التجول، وذلك حال تقديم أي بلاغ أو تكليف من المواطنين أو الجهات الأمنية. (وال- أجدابيا) ع ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال