عقد اليوم الثلاثاء مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية ورئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة وباء فايروس كورونا عميد محمد المداغي اجتماعا بأعضاء الغرفة لاستعراض آخر المستجدات حول حظر التجول الذي أقره المجلس الرئاسي والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل والعمل على إيجاد الحلول الناجحة لحلحلتها من خلال تكاتف الجميع والتنبيه على المواطنين بضرورة الالتزام بحظر التجول والتعاون مع رجال الأمن والشرطة للحفاظ على سلامتهم.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال الاجتماع التطرق إلى ضرورة التعاون مع كافة الجهات الصحية وذات العلاقة بالدولة لضمان نجاح سير العمل والخروج بنتائج إيجابية تخدم الصالح العام.

وضم الاجتماع رئيس قوة العمليات الخاصة عميد وجدي الشريف ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله ومدير أمن تاجوراء عقيد يوسف عكريم ومدير أمن الجفارة عميد ناصر إلطيف ومدير أمن جنزور عقيد كمال أوحيدة ومساعد مدير أمن طرابلس للشؤون الأمنية عميد رمضان برباش ورئيس مكتب المعلومات والمتابعة عقيد فوزي غيث ورئيس قسم متابعة وتقييم الأداء بمكتب وكيل وزارة الداخلية.