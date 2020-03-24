مُناقشة سُبل الوقاية والتصدي لفيروس “كورونا” ببلدية انتلات البيضان

البيضان 24 مارس 2020 (وال)- عقد بمنطقة انتلاث الواقعة جنوب شرق أجدابيا، اجتماع أمني موسع برئاسة معاون منطقة الخليج العسكرية أجدابيا.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد أمس بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا، وعميد بلدية انتلات البيضان، وعميد بلدية الزويتينة، ومدير مديرية أمن أجدابيا، ومدير جهاز الأمن الداخلي، وجهاز الاستخبارات، والحرس البلدي، وشركة الخدمات العامة، ورئيس قسم الإسعاف، والمشايخ وأعيان والحكماء، والأجهزة الأمنية، آلية وسُبل استمرار تطبيق تعليمات اللجنة العليا لمكافحة فيروس “كورونا”، والخطوات الاحترازية للوقاية والتصدي لهذا الفيروس، ومتابعة الوضع الأمني بشكل عام.

حيث اتفق الجميع على ضرورة توحيد الجهود بين البلديات والمناطق المتجاورة، لصد هذا الفيروس، ومتابعة عمل لجنة الطوارئ، وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم وتذليل الصعاب أمامهم. (وال- البيضان) ع ع/ ر ت

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