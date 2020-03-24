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الشاطر: منذ دخول السراج طرابلس إختفت السيولة وشح الوقود وتدهورت الخدمات

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الإستشاري عبد الرحمن الشاطر أن عقب دخول رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى العاصمة طرابلس إزداد تكدس القمامة وندرة السيولة وشح الوقود وانقطاع الكهرباء وتدهور الخدمات.

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”قال:”ما الداعي ان يصدر السراج بصفته بيانا يستعدي فيه الاعلام و يزكي أطقمه بانهم أعلى الكفاءات  وبعد دخوله طرابلس 2016 ازداد تكدس الزبالة وندرة السيولة وشح الوقود وانقطاع الكهرباء وتدهور الخدمات وفتح الطريق لحفتر  ان يدك العاصمة وقفل النفط ما اروع هذه الكفاءات”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ياحمار ياشاطط السراج استعان بالخوان فى كل الوظائف القيادية واخذ بنصحيحة الحيوان صوان بان تعمل حكومته بدون نيل ثقة نواب الشعب والنتيجة بالطبع فساد ونهب من الخوان وفائز السراق وعصابته لهذا جاء الجيش الوطنى بقيادة المنتصر بالله المشير خليفة حفتر ليطهر العاصمة من الفساد والارهاب لتكون مثل باقى الاراضى المحررة امن وامان واستقرار تحت حكومة مدنية نالت ثقة نواب الشعب برئاسة عبدالله الثنى اما السراج فامعة خائن للوطن يحتمى فى مرتزقة واحتلال تركى ومرفوض شعبيا ولم يؤدى اى قسم دستورى عرفت انك غبى وشاطط لان اى ليبى عاقل يدعم الجيش الوطنى ضد فاسد السراق !!!

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