شركة مليتة تبدأ الشحن عن بعد لأول مرة في ليبيا بسبب فيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز أنه تم البدء فى عمليات الشحن من خزان غزة العائم بحقل البوري البحرى بالتحكم عن بعد دون تواصل مباشر مع طاقم الناقلة.

وأضافت الشركة أن هذه العملية تعتبر الأولى من نوعها في كافة الموانى الليبية، حيث تمت عمليات الربط والإرساء بدون وجود مرشد الميناء على ظهر الناقلة.

وذكرت شركة مليتة أنه تمت كل عمليات الإرشاد بواسطة مرشد ميناء حقل البوري من على ظهر الخزان العائم غزة وذلك باستخدام وسائل الاتصالات المتاحة وأجهزة المراقبة عن بعد بنجاح تام وبطريقة آمنة.

وأوضحت أنه اتبعت خلال العملية فيها كافة الإجراءات والتعليمات الصادرة بخطة الطوارئ لإرساء النواقل عن بعد والصادرة عن شركة مليته للنفط والغاز.

وأفادت الشركة أن هذه الإجراءات لضمان سلامة المستخدمين مع تسيير العمليات التشغيلية بالصورة المثلى في ظل الأزمة الحالية التي يواجهها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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