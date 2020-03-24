مسؤول بالإتحاد الأوروبي: الوضع في ليبيا يعد واحداً من الملفات المهمة بالأجندة الأوروبية

ليبيا – قال المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن ملف الوضع في ليبيا يعد واحداً من الملفات المهمة في الأجندة الأوروبية وجرت بشأنه نقاشات مكثفة ومتواصلة منذ فترة.

ستانو وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أمس الاثنين أشار إلى أن الموقف الأوروبي واضح وهو ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا وعودة المتصارعين إلى مفاوضات سياسية.

أما فيما يتعلق بموضوع المهمة الأوروبية الجديدة،قال ستانو إن الأمر كان محور نقاشات بين الدول الأعضاء خلال الفترة الماضة وكانت هناك مجموعات عمل تلتقي على فترات لوضع الخطوط الرئيسية للمهمة لكن مع انتشار فيروس كورونا تعطّل العمل في المؤسسات الأوروبية وألغي كثير من الاجتماعات، بحسب ما قال.

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