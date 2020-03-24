سيالة يبحث مع دي مايو الأوضاع في طرابلس وآخر مستجدات تفشي فيروس كورونا

ليبيا – أجرى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيًا بوزير الخارجية الإيطالي دي مايو.

سيالة قدم بحسب المكتب الإعلامي لوزارة خارجية الوفاق تعازيه الحارة للحكومة والشعب الإيطالي في من قضوا بسبب فيروس كورونا، مؤكدا تضامن حكومة الوفاق والشعب الليبي مع إيطاليا حتى تتجاوز محنتها.

ومن جهة أخرى، ناقش سيالة مع نظيره الإيطالي نتائج اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد عبر الدوائر المغلقة لمتابعة آخر مستجدات تفشي فيروس كورونا وتطورات الأوضاع في عدة مناطق منها ما وصفه سيالة بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).