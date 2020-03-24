السراج يبحث مع الأجهزة الرقابية صرف مرتبات العاملين بالدولة

عقد اليوم الثلاثاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اجتماعا مع كل من رئيس مجلس النواب الموازي حمودة سيالة ، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ووزير التخطيط طاهر الجهيمي، ووزير المالية فرج بومطاري.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال الاجتماع بحث تذليل العقبات لصرف مرتبات العاملين في الدولة على الفور، ومتابعة صرف مرتبات العاملين بالشركة المتعثرة، وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين واحتياجات النازحين.

كما تابع المشاركون في الاجتماع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد -19) والتشديد على ضرورة الإسراع بتسخير الإمكانيات المالية المطلوبة الخاصة بذلك، وآليات توفير متطلبات المؤسستين العسكرية والأمنية.