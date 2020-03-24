بلدية طرابلس: المواطنون ملتزمون بفرض حظر التجول.. ونتضمان مع بلدية تاجوراء بشأن فرض حظر التجول الكامل

ليبيا – أكد عميد بلدية بلدية طرابلس المركز عبدالرؤوف بيت المال على إلتزام المواطنين بفرض حظر التجول بشكل كبير في ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى أن هناك أمور تحتاج لضوابط أكثر فتحديد الحظر لمدة 12 ساعه فقط لا يكفي.

بيت المال أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى مطالبتهم بأن تكون حرية التنقل أقل وأن يكون الحظر بشكل كامل حفاظاً على أرواح المواطنين للمحافظة على عدم تسجيل أي حالات إصابه.

وأضاف:” لا توجد بلدية تفرض حظر لوحدها هذا شيء تضامني وفيه مسؤولية قانونية نحن نتضامن مع بلدية تاجوراء وأن المفترض أن يكون فيه حظر تجول كامل ويجب عزل المدن عن بعضها لأن هذا إجراء إحترازي يجب إتخاذه، بلدية تاجوراء اتخذت قرار بفرض الحظر 24 ساعه وسيكون هناك صعوبة جداً على تنفيذه اتمنى من الرئاسي أن يتخذ القرارات لأننا كبلديات متفهمين ومقتنعين أن يكون هناك حظر كامل”.

ولفت إلى أن البلدية تحاول توفير البيئة المناسبة للمواطن لتصل احتياجاته له حيث تم التواصل مع شركات خاصة مستعدة لتوصيل الطلبيات للمنازل أما بالنسبة للتعليم عن بعد حالياً تحاول البلدية توفير كل المواد للطلبه.

كما شدد على أنهم على تواصل مستمر مع الداخلية لفرض الأمن وبالتنسيق مع كل الجهات وللآن لا توجد مشكلة، مبيناً أن التصاريح الخاصة سيتم التنسيق فيها مع مديرية الأمن.

وأوضح أن وزارة الصحة تطالب البلديات بتوفير بعض المعلومات عن الأماكن التي يمكن استخدامها كمرافق للعزل والحجر وهناك بعض البلديات لديها الإمكانيات وتجاوبت لكن بلدية طرابلس مكتظة بشكل كبير ومزدحمة فيها بعض المستشفيات الرئيسية الكبرى وهم على تواصل مع الصحة ولجنة الأزمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية