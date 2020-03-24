الخارجية الليبية: ندين قصف الميليشيات لأهداف مدنية بمنطقتي قصر بن غشير وترهونة

ليبيا – أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية أمس الاثنين أن الميليشيات قامت كعادتها في سلوك إجرامي جديد منافي للقيم والأخلاق والأعراف وفي خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بضرب الأهداف المدنية في منطقة قصر بن غشير ومدينة ترهونة الآهلة بالسكان.

الخارجية الليبية وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه قالت:” وفي الوقت الذي يواجه العالم حربا شرسة ضد وباء كورونا القاتل الذي يتطلب تظافر جهود المجتمع الدولي والذي دعا القيادة العامة للقوات المسلحة للترحيب بالهدنة ووقف إطلاق النار، إلا أن الميليشيات وحكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية والمرتزقة الأجانب مازالوا يمارسون الانتهاكات والجرائم في تحدي صارخ للمجتمع الدولي بضربهم للأهداف المدنية والمدنيين“.

ودانت وزارة الخارجية هذه الممارسات، داعيةً البعثة الأممية المعنية بليبيا والمجتمع الدولي لإدانتها وضرورة تفكيك الميليشيات وجمع سلاحها للذهاب إلى ليبيا الجديدة دولة القانون والمؤسسات التي لا مكان فيها للفوضى والإرهاب والميليشيات والخارجين عن القانون.

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