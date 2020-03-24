

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

24 March, 2020

أكد الكاتب الصحفي فتحي بن عيسى أن السفارة الليبية في القاهرة وزعت 3 كمامات وزجاجة كحول “معقم” على أبناء الجالية فيما قامت القنصلية بالإسكندرية بتوزيع 3000 جنيها على المواطنين العالقين.

وقال بن عيسى في برقية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” موجهة لكل من رئيس مجلس النواب، رئيس المجلس الرئاسي، وزير الخارجية، وزير الداخلية، وزير المالية، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والمالية، القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة “لعلكم تذكرون قصة الفاسد الذي كان يكتب في تقريره (200 ألف دينار ليبي مقابل شراء عربة نقل رمل) و(120 ألف دينار ليبي مقابل شراء رافعة رمل) وتبين أن عربة النقل هي (برويطة) وآلة رفع الرمل هي (بالة)”.

وأضاف “استحضر هذه القصة بعد أن أعلنت السفارة الليبية في القاهرة أنها وزعت وتوزع (سلة وقائية) على الجالية الليبية” مردفا “طلبت من أحد أبناء الجالية …الحصول على نصيبه من السلة فتبين أن (السلة) هي عدد 3 كمامات صلاحية كل منها 6 ساعات وتستخدم لمرة واحدة، وزجاجة تحوي 100 مل كحول تركيزه يقترب من 70%”.

وأردف “كما تبين أن الشعب الليبي في الخارج ليس شعبا واحدا بل شعوب، فالشعب الموجود في تونس تم تسكين من يحتاج للسكن في فنادق، وكذلك فعلت السفارة الليبية في تركيا أما في مصر فالسفارة على لسان القائم بالأعمال يشكو عدم وجود أموال ولا ميزانية رغم إعلان وزير الخارجية أن التعليمات والترتيبات صدرت وتمت من أجل تقديم كل الدعم للجالية الليبية في الخارج عالقين وغير عالقين وفي نفس الوقت تقوم القنصلية الليبية في الإسكندرية بتوزيع 3000 جنيه مصري لكل عالق مقابل سلة وقائية توزعها السفارة في القاهرة”.

وختم بالقول “أعرف أن ما أكتبه لن يغير شيء، ولكني أسجل للتاريخ كيف تخاذل من يفترض به أن يخدم أبناء وطنه في أزمة وكارثة”.