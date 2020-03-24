صيانة الوحدة الأولى الغازية بمحطة كهرباء مصراتة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، دخول الوحدة الأولى الغازية التابعة لمحطة كهرباء مصراتة، وكذلك مولد البخار الخاص بها على الشبكة الكهربائية بعد إتمام أعمال الصيانة.

وقالت الشركة في بيان، إن فرق الصيانة بمحطة كهرباء مصراتة نفذوا أعمال الصيانة في وقت «قياسي»، في إطار الجهود الرامية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بقدرة 370 ميجاوات، لافتة إلى أن تلك الجهود حسنت من انسياب التيار، واستقرار الشبكة الكهربائية.

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وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت في وقت سابق اليوم، خروج الوحدة الأولى الغازية بمحطة مصراتة ومولد البخار الخاص بها للدورة المزدوجة، ما أدى إلى فقد ما قيمته 370 ميغاوات، ووجود عجز في تلبية كامل الطلب على الطاقة واللجوء إلى عملية طرح الأحمال.

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