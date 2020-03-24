ميناء بنغازي يستقبل 3 سفن تحوي سلعا وبضائع مختلفة

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري، اليوم الثلاثاء، دخول ثلاث سفن شحن الميناء وعلى متنها سلع وبضائع مختلفة، إلى جانب خروج سفينة بعدما أفرغت شحنتها من البضائع.

واستقبل الميناء سفينة نقل الحاويات «كنت شيب جوي» الوكيل الملاحي لشركة «البحر المتوسط» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 381 حاوية محملة بكافة البضائع والسلع المختلفة، وكذلك سفينة «لوتس» الوكيل الملاحي لشركة «عبر أعالي البحار» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 304 حاويات، وذلك حسب بيان للناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي.

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وأشار الشهيبي إلى دخول السفبنة «سي كوين» الوكيل الملاحي لشركة «ليبيا التضامن» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 4650 طنا من مادة الإسمنت «أكياس»، فيما غادرت الميناء السفينة «هانزا» الوكيل الملاحي لشركة «أمواج ليبيا» للتوكيلات الملاحية بعد تفريغ كامل حمولتها من الحاويات والتي بلغت 183 حاوية بضائع منوعة.

وقال الناطق باسم إدارة الميناء إن ذلك جاء بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من قبل أفراد مكتب الرقابة الصحية الدولية، وذلك بالكشف الدقيق على أطقم السفن الواردة للميناء للوقاية من خطر تسلل فيروس «كورونا المستجد» إلى ليبيا.

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