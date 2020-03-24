إجراءات تفصل الموظفين عن مرتبات يناير وفبراير

أهابت وزارة المالية والتخطيط التابعة للحكومة الليبية الثلاثاء، بكافة الوزارات والهيئات العامة وما في حكمها والممولة من الخزانة العامة، بضرورة مراجعة الوزارة لاستلام الإجراءات المالية المعنية بمرتبات موظفيها عن شهري يناير وفبراير تمهيدا لتسييلها في المصارف.

وطالبت الوزارة كافة مندوبي الجهات العامة اتخاذ إجراءات السلامة للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا، مطالبين أن لا يتجاوز عدد المندوبين الفرد الواحد ومصطحبين كافة الإجراءات الإدارية والمالية التي تخولهم بإتمام المعاملات.

وجدد مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، الإثنين تأكيده على إتمام إجراءات مرتبات شهر يناير لكافة القطاعات الحكومية.

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