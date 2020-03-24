تطبيق حظر التجول في ترهونة

في مدينة ترهونة وفي إطار تطبيق الخطة الوقائية الصادرة من قبل لجنة مكافحة فيروس كورونا، يقوم رجال مديرية الأمن في المدينة بتنفيذ قرار حظر التجوال ابتداء من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا، وإقفال المحال التجارية باستثناء الصيدليات ومحلات المواد الغذائية.

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