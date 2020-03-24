الخدمات الطبية بالجفرة تؤكد سير الخطة الاحترازية ضد كورونا بالشكل المطلوب

أكد مدير مكتب الخدمات الطبية بالجفرة أحمد الصغير، خلو الجفرة حتى الآن من أي أعراض أو حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن العمل جار على قدم وساق للانتهاء من تجهيز غرفة الحجر الصحي.

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