دعم أمريكي لمنع تسلل كورونا إلى ليبيا

تعليقات
-
كان تمنعو الوسخ الي تحطو فيه في قناتكم ربي توا يحمينا من كل سوء
-
أخبار في صفحات التواصل الاجتماعي عن إحتمالية إنزال عسكري على شواطئ ساحل المتوسط لجنود أمريكيين على بعض الدول العربية بمعاونة الخونة الحكوميين كما حدث في العراق ـ فيجب على الليبيين أولياء الامور والحرص على أطفالهم ونسائهم والتمسك بأسلحتهم ونشر قناصين ليبيين في البلاد لأي طارئ . بعد أخبار إستهداف ترهونة اليوم .-
.youtube.com/watch?v=OTlV1s_DZXg
-
فيجب على الليبيين أولياء الامور والحرص على أطفالهم ونسائهم والتمسك بأسلحتهم ونشر قناصين ليبيين في البلاد لأي طارئ . بعد أخبار إستهداف ترهونة اليوم .-
youtube.com/watch?v=Qg2ysps4qbA
أضف تعليقـك