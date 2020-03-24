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دعم أمريكي لمنع تسلل كورونا إلى ليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الولايات المتحدة الأمريكية تدعم “منظمة الصحة العالمية” لمساعدة ليبيا في التصدي لفيروس كورونا.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • أخبار في صفحات التواصل الاجتماعي عن إحتمالية إنزال عسكري على شواطئ ساحل المتوسط لجنود أمريكيين على بعض الدول العربية بمعاونة الخونة الحكوميين كما حدث في العراق ـ فيجب على الليبيين أولياء الامور والحرص على أطفالهم ونسائهم والتمسك بأسلحتهم ونشر قناصين ليبيين في البلاد لأي طارئ . بعد أخبار إستهداف ترهونة اليوم .-
    .youtube.com/watch?v=OTlV1s_DZXg

    رد

  • فيجب على الليبيين أولياء الامور والحرص على أطفالهم ونسائهم والتمسك بأسلحتهم ونشر قناصين ليبيين في البلاد لأي طارئ . بعد أخبار إستهداف ترهونة اليوم .-

    youtube.com/watch?v=Qg2ysps4qbA

    رد