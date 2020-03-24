السراج يستمع لآراء خبراء لمواجهة كورونا

تناول رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في اجتماع عقده في طرابلس، الثلاثاء، أوضاع المستشفيات العامة والمصحات والمستشفيات الميدانية، واستعدادات القطاع الصحي لمواجهة وباء كورونا.

وحضر الاجتماع وزير الصحة بحكومة الوفاق -رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا الدكتور أحميد بن عمر، والنائب أيمن سيف النصر، و15 طبيباً من كبار الأطباء والاختصاصيين.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي للسراج، فإن مناقشات الاجتماع جاءت في إطار الاستراتيجية العامة والخطة الوطنية للاستجابة التي وضعتها وزارة الصحة بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

واستمع السراج إلى آراء وأفكار الأطباء والاختصاصيين، واطّلع على التجهيزات التي تم توفيرها وتشمل أجهزة التشخيص المخبرية ومواقع العزل والحجر الصحي، وترتيبات المتابعة الدقيقة للمستجدات محلياً ودولياً.

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