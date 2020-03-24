لتذليل عقبات صرف رواتب العاملين بالدولة .. السراج يجتمع مع سيالة وشكشك والمشري

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اجتماعًا اليوم الثلاثاء مع كل من رئيس مجلس النواب حمودة سيالة ، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ووزير التخطيط طاهر الجهيمي، ووزير المالية فرج بومطاري.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الحضور بحثوا تذليل العقبات لصرف مرتبات العاملين بالدولة على الفور، ومتابعة صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة، وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين واحتياجات النازحين.

كما ناقش أيضًا الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، والتشديد على ضرورة الإسراع بتسخير الإمكانيات المالية المطلوبة الخاصة بذلك وآليات توفير متطلبات المؤسستين العسكرية والأمنية.

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