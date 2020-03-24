بالفيديو| مكافحة الأمراض يؤهل 20 طبيباً لمنع تفشي فيروس كورونا

طرابلس-العنوان أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، استهدف 20 طبيبا في مجال مكافحة العدوى ومواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال ورشة عمل تدريبية أقيمت بمقر المركز في طرابلس. وذلك ضمن البرنامج الوطني للتدريب والتوعية والوقاية، الذي أطلقه المركز برعاية شركة هومر، حسب بيان نشره المركز بصفحته الرسمية بـ فيسبوك اليوم الثلاثاء. وتناولت الورشة بحسب …

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