بالفيديو| مكافحة الأمراض يؤهل 20 طبيباً لمنع تفشي فيروس كورونا

طرابلس-العنوان أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، استهدف 20 طبيبا في مجال مكافحة العدوى ومواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال ورشة عمل تدريبية أقيمت بمقر المركز في طرابلس. وذلك ضمن البرنامج الوطني للتدريب والتوعية والوقاية، الذي أطلقه المركز برعاية شركة هومر، حسب بيان نشره المركز بصفحته الرسمية بـ فيسبوك اليوم الثلاثاء. وتناولت الورشة بحسب …
عن مصدر الخبر
صحيفة العنوان الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
الزاوية تغلق أبوابها بعد أول إصابة بـ كورونا في ليبيا
تم النشر منذُ 49 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
سبها تعاني من نقص الوقود مع استمرار حظر التجول
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / بوابة الوسط
تفاصيل أول إصابة كورونا في ليبيا.. القصة من أولها
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مؤسسة النفط تكشف حجم المخزون من البنزين والديزل وغاز الطهي في عدد من المدن الليبية
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك