في اتصال هاتفي مع سعيد .. السراج يضع إمكانيات ليبيا على ذمة الشعب التونسي

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس التونسي قيس سعيد أجرى اتصالاً هاتفيًا مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ولذلك لبحث الوضع الصحي في البلدين و التعاون المستمر بينهما، فضلاً عن الوضع الإقليمي بالمنطقة.

وأوضحت الرئاسة التونسية، في بيانٍ لمكتبها الإعامي، أن السراج أكد استعداد ليبيا لوضع كل إمكانياتها على ذمة الشعب التونسي، كما عبر سعيد من جانبه عن استعداد تونس الدائم لدعم الشعب الليبي الشقيق.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أعلن تخصيص نصف مليار دينار لمواجهة أزمة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الكافية لمنع انتشار هذا الوباء، كما أعلن حزمة من الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لتجاوز الخطر والتقليل من آثاره .

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