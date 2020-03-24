الأجهزة الأمنية والحرس البلدي ببني وليد يبدأون بتنفيذ قرار حظر التجول

باشرت مديرية الأمن وجهاز الحرس البلدي وعدد من الأجهزة الأمنية في بني وليد أمس، بتنفيذ قرار حظر التجوال الصادر عن المجلس البلدي ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا

وأوضح الناطق الإعلامي باسم لجنة الطوارئ بالمجلس البلدي في بني وليد زايد الشيباني، أن القوة الأمنية انتشرت في الشوارع والطرق الرئيسية لتنفيذ حظر التجوال من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

وأكد زايد على أهمية تعاون المواطنين في تنفيذ القرار حفاظا على صحتهم و استجابة لحالة الطوارئ المعلنة في مختلف أنحاء البلاد.

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