ستيفاني ويليامز تدين «القصف المتكرر لمنطقة عين زارة» وتدعو إلى الوقف الفوري للقتال

دانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز،‎ اليوم الثلاثاء «القصف المتكرر الذي طال منطقة عين زارة اليوم بما في ذلك سجن الرويمي»، ما أسفر عن «وقوع عدد من الإصابات بين نزلاء السجن وعناصر الشرطة».

وأتهمت ويليامز في بيان، «قوات تابعة للجيش الوطني الليبي» بتنفيذ هذا القصف، ودعت إلى الوقف الفوري لعمليات القصف التي تستهدف السجن والمنطقة التي يقع فيها؛ وذلك لتفادي وقوع أعداد كبيرة من الإصابات بين النزلاء وحراس السجن.

وقالت:« على الرغم من مناشدة العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والأمين العام للأمم المتحدة بالوقف الفوري للأعمال العدائية لإفساح المجال للجهود المشتركة للتصدي لوباء كوفيد-19، الا أن المواجهات المسلحة وعمليات القصف وحشد القوات في ليبيا لا تزال مستمرة في تجاهل غير مقبول لسلامة المدنيين ورفاههم».

وأضافت وليامز، «وثقت البعثة، في الساعات الـ 48 الماضية، وقوع أكثر من 13 انتهاكا للهدنة الإنسانية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة آخرين»، وحثت السلطات في جميع أنحاء ليبيا إلى إطلاق سراح جميع السجناء المحتجزين «احتجازًا تعسفيًا»، وإلى النظر في الإفراج عن السجناء في الحبس الاحتياطي، ولاسيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاّجئين، وذلك في سياق التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وحذرت الممثلة الخاصة بالوكالة من أن «استمرار الاقتتال ينذر بخطر انتشار فيروس كورونا دون أن يتم اكتشافه وبشكل خارج عن السيطرة»، وجددت مناشدتها جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والالتزام بالتعهدات التي قطعتها علناً بوقف جميع العمليات العسكرية.

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