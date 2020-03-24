«الرئاسي» يطالب جميع الجهات بعدم اتخاذ إجراءات «أحادية» لمواجهة «كورونا»

طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، جميع الجهات بعدم اتخاذ أي «إجراءات أو تدابير أحادية الجانب» خلافًا للضوابط، التي أقرها في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وجاءت مطالبات المجلس بعدما «لاحظ أن بعض الجهات ومنها البلديات اتخذت إجراءات وتدابير أحادية الجانب في مواجهة هذه الجائحة، خلافًا للقرارات والإعلانات الصادرة بالخصوص مما يسبب إرباكًا للخطة الموضوعة»، حسب بيان منشور على صفحة المجلس بموقع «فيسبوك».

يشار إلى اتخاذ المجلس الرئاسي عديد الإجراءات لمواجهة الفيروس منها تعليق الدراسة، وإغلاق المنافذ البرية والجوية، وإقفال المقاهي والمطاعم، إلى جانب فرض حظر تجول لمدة 12 ساعة يوميًا.

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