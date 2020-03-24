السفير الأميركي : المرتزقة الأجانب يضعون سيادة ليبيا على المحك

قال السفير الأميركي في ليبيا إن الحوار السياسي الذي تنتج عنه ليبيا مزدهرة ومسالمة، هو من بين الأهداف الرئيسية لسياسة الولايات المتحدة في ليبيا. ومن أجل تحقيق ذلك تعمل الإدارة الأميركية مع جميع الأطراف في ليبيا لدعم تسوية تفاوضية للصراع. لكن، يقلقها بشكل خاص الميليشيات والمرتزقة الأجانب الذين يضعون فكرة سيادة ليبيا واستقلالها على المحك.

وبدّد السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، في حوار مع صحيفة “العرب ويكلي”، الغموض بشأن موقف الولايات المتحدة مما يجري في ليبيا، لافتا إلى أن تعليق العمليات العسكرية في ليبيا، وخاصة في طرابلس، هو هدف رئيسي للدبلوماسية الأميركية، لأن الصراعات تقوي من شوكة الميليشيات. وتجعل الحكومة في طرابلس، أكثر اعتمادا عليها وتعطي الأصوات المتطرفة رأيا أكبر في ما يحدث.

وأكّد نورلاند أن الليبيين لا يريدون أن تكون البلاد “محتلة “من قبل أي شخص، سواء الروس أو الأتراك، لافتا إلى أن “واشنطن تتواصل مع جهات خارجية ساعد دورها أحيانا في تأجيج الصراع. والهدف ليس فقط منعها من تأجيج الصراع، بل أيضا جعلها تدرك أن تدخلاتها تعمق الانقسام”.