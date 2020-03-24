السراج يعتزم إرسال وفدًا من “صحة الوفاق” لدعم تونس في مواجهة كورونا

أخبار ليبيا 24 – خبر

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس التونسي، قيس سعيّد، لاستعراض إجراءات مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان له، أن السراج أعرب عن كامل التضامن والوقوف مع الحكومة والشعب التونسي، في مواجهة كورونا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهتها والتعامل مع تداعياتها.

وحسب البيان، قال السراج، إن وفدًا من وزارة الصحة بـ”الوفاق” سيتوجه إلى تونس للوقوف على الاحتياجات والمتطلبات التي يمكن تقديمها.

وبدوره أكد سعّيد على ضرورة تضافر كل الجهود الدولية لمقاومة الوباء، موضحًا أن الأمر يتعلق بالإنسانية جمعاء.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أعلن تخصيص نصف مليار دينار لمواجهة أزمة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الكافية لمنع انتشار هذا الوباء، كما أعلن حزمة من الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لتجاوز الخطر والتقليل من آثاره.

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