تغطية خاصة 24-03-2020

تغطية خاصة بعنوان: كيف تواجهة الجاليات الليبية جائحة كورونا العالمية
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
الزاوية تغلق أبوابها بعد أول إصابة بـ كورونا في ليبيا
تم النشر منذُ 51 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
سبها تعاني من نقص الوقود مع استمرار حظر التجول
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / بوابة الوسط
تفاصيل أول إصابة كورونا في ليبيا.. القصة من أولها
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مؤسسة النفط تكشف حجم المخزون من البنزين والديزل وغاز الطهي في عدد من المدن الليبية
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك