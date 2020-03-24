“مصارف الشرقية” تتسلم الأربعاء حوافظ المرتبات

قال رئيس قسم السيولة النقدية في مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء، رمزي الاغا، عبر حسابه بموقع فيسبوك، إن المصارف التجارية ستعمل غدا الأربعاء بدوامها المعتاد لإتمام إجراءات استلام حوافظ مرتبات موظفي القطاع العام تمهيدا لتسييلها.

بدوره أوضح مدير عام جناح الرقابة المصرفية في المصرف المركزي، إدريس الأحيمر، في وقت سابق استمرار عمل الإدارات في المصارف التجارية من التاسعة صباحا وحتى منتصف النهار.

ودعت وزارة المالية والتخطيط التابعة للحكومة الليبية الثلاثاء، كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة بضرورة استلام معاملات المرتبات لجميع الموظفين عن شهري يناير وفبراير تمهيدا لاحالتها للمصرف المركزي.

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