باشاغا: حفتر يواصل قتل الليبيين.. وعمار يتوعد ترهونة بـ”جهنم”

أخبار ليبيا 24 – خبر

زعم وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أن حكومة الوفاق تعمل بشكل جدي، للدفاع عن الليبيين ودفع الضرر عنهم بسبب فيروس كورونا المستجد.

باشاغا ذكر في تدوينة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “تعمل حكومة الوفاق، بشكل جدي على الدفاع عن الليبيين ودفع الضرر الذي من الممكن أن يسببه فيروس كورونا في ليبيا، في حين يواصل الكشير خليفة حفتر وداعموه قتل الليبيين بشكل متعمد بدون الاكتراث للأزمة الحالية”.

ومن جهته، أعلن الناطق باسم قوات الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أن المليشيات التابعة لحكومة الوفاق، تخترق الهدنة الإنسانية التي دعت لها عدة دول للتركيز على دعم جهود مكافحة وباء كورونا، في يومها الثاني باستهداف منطقة الشرشارة شمال مدينة ترهونة بوابل من صواريخ الجراد.

واستنكر المسماري، في بيان، أمس الإثنين، تهديدات ووعيد آمر قوة الإسناد بعملية “بركان الغضب”، التابعة لحكومة الوفاق ناصر عمار بمزيد من العمليات ضد المدينة والمنطقة بالكامل، في الوقت الذي تتساقط فيه القذائف العشوائية من مدفعية المليشيات على أحياء منطقة قصر بن غشير ووادي الربيع شرق العاصمة.

وعلى الجانب الآخر، هدد عمار، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مدينة ترهونة، قائلا: “ياترهونه 12 صاروخ في الصباح الباكر سقطت عندكم، هذه افتتاحية فوهات جهنم”.

وأضاف “لن يتوقف القصف، وسترون مئات القذائف المدفعيه والغارات المسيرة وصواريخ الجراد تستهدف قياداتكم ومخازن الدخيره، سنرد الصاع صاعين بقصفكم العاصمة”.

واختتم “سندك أوكار الإرهاب عندكم حتى نقضي على خيانتكم بتحالفكم مع محور الشر ومعسكر الكرامه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

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