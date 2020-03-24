“تسييري الجفرة” يضع خطة متكاملة للتصدي لكورونا

أعلن المجلس التسييري المكلف لبلدية الجفرة، الثلاثاء، وضع خطة متكاملة لمجابهة فيروس كورونا وبدعم من وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

وجاء الإعلان عقب أول اجتماع رسمي له بمقره في المجمعات الإدارية بهون، وهو نفس مقر المجلس البلدي سابقا.

ووفق الخطة سيتم تجهيز عيادة للحجر الصحي خلال 48 ساعة، وأكد سعيه لتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه مع مكتب الخدمات الصحية الجفرة و مشرف الرصد والتقصي بالرعاية الصحية الأولية.

وأثنى المجلس على جهود رجال الأمن بمديرية أمن الجفرة والحرس البلدي وكافة الجهات الخدمية والتطوعية كالهلال الأحمر الليبي فرع هون، وعامة اللجان التطوعية التي تكرس جهدها لخدمة المواطنين في هذا الوقت الصعب.

وأكد “تسييري الجفرة” في بيانه، لأهالي منطقة الجفرة، أنه في تواصل مستمر أولا بأول مع الحكومة الليبية للتصدي لفيروس كورونا، معربا عن ثقته في التزام جميع المواطنين بكافة التعليمات وتطبيق فترة الحظر والحجر الصحي حفاظا على الجميع.

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