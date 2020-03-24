على بعض الليبيين التوقف .. سفارة الفلبين: مواطنونا يتعرضون للمضايقات بسبب كورونا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت سفارة الفلبين في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت خلال الأيام القليلة الماضية، تقارير وشكاوي عن معاملة الليبيين لزملائهم الفلبينيين في أماكن العمل، والأماكن العامة.

سفارة الفلبين ذكرت، في بيان لها، أن البعض ومعظمهم من الشباب يسخرون الفلبينيون، وكأن وباء كورونا أمر محل للضحك، أو كأن الفلبينيين يحملون وباء كورونا.

وتابعت “من المرجح أنها مسالة هوية خاطئة كمواطن فلبيني الذي يشكل أكبر جالية مغتربة في ليبيا، للقادمين من شرق آسيا، وهم أيضا جاءوا من هذا الجزء من العالم، حيث تم الإبلاغ عن أول حالة من فيروسات كورونا”.

وأكملت سفارة الفلبين في بيانها: “هذا أمر مخزن ومؤسف بالفعل، حيث لم يثبت أن أحدًا في ليبيا أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وهذا الفيروس قد أودى بحياة الآلاف من البشر، بل سيؤدي بحياة الآلاف في جميع أنحاء العالم”.

وواصلت “لقد عاش الفلبينيون في ليبيا منذ ما يقارب خمسون سنة، ووقفوا مع الشعب الليبي من خلال مستويات العالية والمنخفضة، وكثيرون منهم اختاروا البقاء في ليبيا حتى عندما أتيحت لهم الفرصة للعودة إلى الفلبين في سنة 2011م, ولكن رغم ذلك لم يفعلوا ذلك لأنهم لا يستطيعون أن يولوا ظهورهم للشعب الليبي الذين تعلموا منهم أن يحبوا ويحترموا الشعب الليبي، وبادرهم شعب الليبي بنفس المحبة والاحترام المتبادل”.

وأردفت “إن العديد من الفلبينيين الذين أبلغوا عن تجربتهم الحزينة مع بعض الليبيين في الأيام القليلة الماضية هم ممرضات وبعض العناصر الطبية، وقد أعرب الكثير منهم عن قلقهم وسلامتهم ولا يريدون الخروج مجددًا، ونتمنى ألا ينسى إخولننا الليبيين، أن هؤلاء العاملين الطبيين الفلبينيين ضحوا بحياتهم جنبًا بجنب مع الأطباء والممرضات الليبيين في رعاية المرضى والجرحى، ومن المتوقع أن يخاطروا بحياتهم مرة أخرى عندما يساعدون الأطباء وغيرهم من العاملين في المستشفيات في تقديم علاج لمن يصابون بفيروس كورونا”.

واختتمت “نشكر الشعب الليبي على اللطف وكرم الضيافة التي قدمتموها للفلبينيين علي مر السنين، وستكون السفارة ممتنة لو استطعتم الاستمرار في توسيع حمايتكم للشعب الفلبيني هنا في ليبيا، حيث نقف معكم في مواجهة هذا التهديد الخطير للبشرية، فيروس كورونا”.

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