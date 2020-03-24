مركز مكافحة الامراض يعلن عن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل أول حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا في ليبيا.
وقالوالمركز في بيان صادر عنه أن الاعلان جاء بعد فحص الحالة مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.
ولم يشر المركز إلى المزيد من التفاصيل حول الحالة فيما إذا كانت عائدة من خارج ليبيا، والمنطقة التي ينتمي إليها.
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🛑 بيان عَاجل من وزير #الصحة في ليبيا🇱🇾 بشأن إعلان أول حالة مُصابة بفيروس #كورونا المستجد. نسأل الله السلامة، حفظ الله الجميع😔
Posted by اخبار ليبيا on Tuesday, March 24, 2020
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