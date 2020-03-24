مركز مكافحة الامراض يعلن عن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا

🛑 بيان عَاجل من وزير #الصحة في ليبيا🇱🇾 بشأن إعلان أول حالة مُصابة بفيروس #كورونا المستجد. نسأل الله السلامة، حفظ الله الجميع😔

Posted by ‎اخبار ليبيا‎ on Tuesday, March 24, 2020