السراج يطالب جميع الجهات بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لمواجهة وباء كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، جميع الجهات بعدم اتخاذ أي إجراءات أو تدابير أحادية الجانب خلافًا للضوابط التي أقرها المجلس الرئاسي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال السراج في بيان له اليوم الثلاثاء، إن المجلس الرئاسي لاحظ أن بعض الجهات ومنها البلديات اتخذت إجراءات وتدابير أحادية الجانب في مواجهة هذه الجائحة، خلافًا للقرارات والإعلانات الصادرة بالخصوص مما يسبب إرباكًا للخطة الموضوعة.

وأكد السراج، أن كل الإجراءات التي تتخذ بشأن حالة الطوارئ تكون بقرار من رئيس المجلس الرئاسي، وبناء على التعليمات الصادرة منه على الجهات المعنية تنفيذها طبقا للإجراءات المحددة لهذا الغرض، وفق نص البيان.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي قد اتخذ عديد من الإجراءات لمواجهة الفيروس منها تعليق الدراسة، وإغلاق المنافذ البرية والجوية، وإقفال المقاهي والمطاعم، إلى جانب فرض حظر تجول لمدة 12 ساعة يوميًا.

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