تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في ليبيا (فيديو)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء الثلاثاء، تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا، بعد فحصها مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز.

بدوره، قال وزير الصحة بحكومة الوفاق رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا الدكتور أحميد بن عمر، إن الحالة المسجلة، في تصريح، “تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم التأكد منها عن طريق إجراء التحاليل في المختبر المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض”.

وأضاف أن وزارة الصحة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالمريض وتقديم الرعاية الصحية له، داعيا المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، والالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

🛑 بيان عَاجل من وزير #الصحة في ليبيا🇱🇾 بشأن إعلان أول حالة مُصابة بفيروس #كورونا المستجد. نسأل الله السلامة، حفظ الله الجميع😔 Posted by ‎اخبار ليبيا‎ on Tuesday, March 24, 2020

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية