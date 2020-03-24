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بيان وزير الصحة بشأن إعلان أول حالة مصابة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بيان وزير الصحة بشأن إعلان أول حالة مصابة بفيروس كورونا

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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