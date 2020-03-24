الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن أول حالة مؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا

كشف الدكتور عبدالقادر المصري عن تفاصيل جديدة بشأن الحالة التي تم التأكيد بإصابتها بفيروس كورونا وتم الاعلان عنها من قبل المركز الوطني لمكافحة الامراض.

وقال الدكتور عبدالقادر أن الحالة هي لرجل يبلغ من العمر 73 سنة، من منطقة الجميل، ومريض بالسكري، وجاء لمستشفى الصدرية وهو يعاني من ضيق في التنفس.

واضاف الدكتور أن الحالة كانت في العمرة وعاد إلى ليبيا عن طريق تونس، واقيمت له الفحوص وكانت نتيجة اول تحليل سالبة.

وقال الدكتور ” تم اخذ صورة كشافة للرئة وبينت انه مصاب بالـ كورونا، وأعيد له التحليل مرة اخرى وكانت النتيجة سالبة، وحين اعيد التحليل للمرة الثالثة كانت موجبة.

وأفاد الدكتور أنهم كانوا يعلمون بها من قبل يومين، وأنه كان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات في طرابلس، وحالته، مشددا على أهمية اتباع السلسلة التي خالطها من حين عودته إلى ليبيا وعزل المنطقة التي ينتمي لها.

وكان، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن مساء الثلاثاء، تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا، بعد فحصها مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز.

بدوره، قال وزير الصحة بحكومة الوفاق رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا الدكتور أحميد بن عمر، إن الحالة المسجلة، في تصريح، “تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم التأكد منها عن طريق إجراء التحاليل في المختبر المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض”.

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