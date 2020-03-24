مدير «مكافحة الأمراض»: حالة المصاب بـ«كورونا» مستقرة ونتتبع كل المخالطين

قال المدير العام لمركز مكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، إن حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي التي أعلن عنها المركز في وقت متأخر الثلاثاء، تعود إلى رجل يبلغ من العمر 73 عامًا رجع من السفر بتاريخ 5 مارس الجاري، قادمًا من المملكة العربية السعودية.

وأضاف النجار في بيان متلفز، أنه تبين معاناة الرجل من ارتفاع في درجة الحرارة، وأعراض ألتهاب في الجهاز التنفسي، مصحوبًا بضيق في التنفس، وذلك عند أجراءه فحوصات طبية بإحدى مستشفيات طرابلس.

ولفت إلى «عزل المريض إحدى المستشفيات وبعد ذلك تلقى العناية الطبية وهو الآن في حالة مستقرة»، لافتة إلى اتباع مركز مكافحة الأمراض إجراءات التقصي لتتبع كل المخالطين للحالة وفحصهم.

وطالب النجار المواطنين بضرورة اتباع كافة التعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية والاحتراز والحجر المنزلي والابتعاد عن التجمعات حفاظًا على سلامتهم والتقليل من فرص تفشي الفيروس.

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