مدير مكافحة الأمراض يكشف تفاصيل جديدة بشأن حالة المصاب بفيروس كورونا

كشف المدير العام لمركز مكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، عن تفاصيل جديدة بشأن الحالة التي تم التأكيد بإصابتها بفيروس كورونا وتم الاعلان عنها من قبل المركز الوطني لمكافحة الامراض.

وأكد النجار أن الحالة تعود إلى رجل يبلغ من العمر 73 عامًا رجع من السفر بتاريخ 5 مارس الجاري، قادمًا من المملكة العربية السعودية.

وأضاف النجار في بيان متلفز، أنه تبين معاناة الرجل من ارتفاع في درجة الحرارة، وأعراض ألتهاب في الجهاز التنفسي، مصحوبًا بضيق في التنفس، وذلك عند أجراءه فحوصات طبية بإحدى مستشفيات طرابلس.

ولفت إلى “عزل المريض إحدى المستشفيات وبعد ذلك تلقى العناية الطبية وهو الآن في حالة مستقرة”، لافتة إلى اتباع مركز مكافحة الأمراض إجراءات التقصي لتتبع كل المخالطين للحالة وفحصهم.

وطالب النجار المواطنين بضرورة اتباع كافة التعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية والاحتراز والحجر المنزلي والابتعاد عن التجمعات حفاظًا على سلامتهم والتقليل من فرص تفشي الفيروس.

وكان، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن مساء الثلاثاء، تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا، بعد فحصها مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز.

بدوره، أكد الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، الأربعاء، أن الحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد، تعود إلى رجل من مدينة الجميل، عاد من السعودية في 5 مارس الجاري.

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