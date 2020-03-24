تجدد الاشتباكات في محوري عين زارة وطريق المطار وإلقاء القبض على مرتزق سوري

اكدت مصادر اعلامية تجدد الاشتباكات المسلحة في محور عين زارة و طريق المطار بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق جنوب العاصمة طرابلس .

ويشهد محور عين زارة اشتباكات عنيفة منذ عدة ايام وهو المحور الاشد اشتعالاً بالعاصمة طرابلس.

وذكرت شعبة الاعلام الحربي ان قوات الجيش الوطني في محور عين زارة القت القبض على مقاتل سوري تابع للوفاق، وكان يختبئ في أحد المنازل خلال تقدم الجيش الوطني في المحور.

وأظهرت شعبة الاعلام الحربي صوراً تظهر المقاتل السوري وهو في قبضة قوات الجيش الوطني ويتم استجوابه من قبل اللواء فوزي المنصوري.

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