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مستشفى الخليل يوضح حقيقة وجود حالة مصابة بفيروس كورونا داخله

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نفت  ادارة مستشفى الخليل الأخبار  المتداولة في بعض الصفحات على مواقع التواصل بأن مستشفى الخليل توجد به حالة حاملة لمرض فيروس كورونا ، مؤكدة أن هذه الاخبار عارية عن من الصحة وتتعلق بحالة اشتباه  كما جاء بالتقرير:Picture highly suggestive of COVID-19 pneumonia

وقال المستشفى في منشور على صفحته في الفيسبوك “يمكن لأي طبيب أن يؤكد لكم المكتوب ، و عليه  تم إيحال الحالة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة، و فعلا تم إجراء تحليل PCR لها و الحمد لله جاءت النتيجة سالبة كما أعلنّا سابقاً”.

وأكد المركز أن الحالة المكتشفة الليلة مازال صاحبها يمكث في الحجر الطبي و تحت إشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض و ليس كما يروج على أنه بمستشفى الخليل..

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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