مستشفى الخليل يوضح حقيقة وجود حالة مصابة بفيروس كورونا داخله

نفت ادارة مستشفى الخليل الأخبار المتداولة في بعض الصفحات على مواقع التواصل بأن مستشفى الخليل توجد به حالة حاملة لمرض فيروس كورونا ، مؤكدة أن هذه الاخبار عارية عن من الصحة وتتعلق بحالة اشتباه كما جاء بالتقرير:Picture highly suggestive of COVID-19 pneumonia

وقال المستشفى في منشور على صفحته في الفيسبوك “يمكن لأي طبيب أن يؤكد لكم المكتوب ، و عليه تم إيحال الحالة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة، و فعلا تم إجراء تحليل PCR لها و الحمد لله جاءت النتيجة سالبة كما أعلنّا سابقاً”. وأكد المركز أن الحالة المكتشفة الليلة مازال صاحبها يمكث في الحجر الطبي و تحت إشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض و ليس كما يروج على أنه بمستشفى الخليل..

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